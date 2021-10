God of War Ragnarok: anche il sequel riceverà un port per PC?

A oltre tre anni dal lancio avvenuto su PlayStation 4, Sony ha annunciato che God of War arriverà su PC il 14 gennaio 2022. Ma quali sono invece i piani per God of War Ragnarok, l'attesissimo sequel delle epiche avventure norrene di Kratos e Atreus?

Pur non essendoci stata alcuna dichiarazione in merito da parte di Sony, l'ipotesi che God of War Ragnarok arrivi anche su PC non sembra essere così improbabile se diamo uno sguardo al profilo Linkedin di Warren Lee, facente parte di Jetpack Interactive, team che si sta appunto occupando di portare God of War su PC.

Tra i progetti in via di sviluppo presso Jetpack Interactive figura anche God of War Ragnarok. A questo punto si aprono due possibili scenari: potrebbe trattarsi di un semplice errore da parte di Warren Lee, oppure siamo davanti ad un concreto indizio legato alla conversione dell'action game attualmente previsto in esclusiva sulle piattaforme PlayStation.

Considerando che il primo capitolo della saga norrena è già stato ufficializzato, l'operazione potrebbe sicuramente avere senso. Tuttavia, non ci sono molti dubbi sul fatto che God of War Ragnarok arriverebbe su PC con alcuni anni di ritardo rispetto alle console PS4 e PS5.

Sta di fatto che ad oggi non ci sono annunci da parte di Sony, e come sempre sarà bene attendere eventuali aggiornamenti da parte della casa nipponica. Ricordiamo che l'upgrade next-gen di God of War Ragnarok sarà a pagamento.