God of War Ragnarok esce tra settembre e ottobre: un indizio dal PlayStation Store

Mentre muta il placeholder di God of War: Ragnarok nel database del PlayStation Store, il negozio digitale di casa Sony offre un ulteriore interessante indizio in merito al debutto dell'avventura di Kratos e Atreus.

Un appassionati attivo su Reddit ha in particolare condiviso con il forum una sua personale scoperta. Nel riordinare la propria Wishlist su PlayStation Store, il giocatore ha deciso di chiedere al sistema di riorganizzare l'elenco in virtù della data di uscita prevista. Come potete verificare dallo screenshot presente in calce a questa news, il processo ha portato God of War: Ragnarok a collocarsi con noncuranza tra due titoli già dotati di data d'uscita.

Parliamo nello specifico di Forspoken e della versione PS4 e PS5 di Tunic, l'eccellente creazione di Andrew Shouldice. L'Indie raggiungerà gli hardware Sony con un lancio fissato per il prossimo 27 settembre 2022, mentre la produzione AAA Square Enix resta attesa su PlayStation 5 per il prossimo 11 ottobre 2022. Stando all'avvistamento, dunque, God of War: Ragnarok dovrebbe trovare posto sul mercato videoludico proprio nella finestra temporale delineata da queste due date.



Un avvistamento sicuramente intrigante, che tuttavia resta da approfondire e verificare, nella speranza che non si tratti di un semplice errore del PlayStation Store.