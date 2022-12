God of War Ragnarok e la sfida No-Hit: un temibile boss segreto sconfitto in 26 secondi!

Nei giorni scorsi ha destato clamore l'impresa compiuta da ReaktioNz: il redditor con la passione per le sfide No-Hit ha mostrato in video come sconfiggere uno dei boss segreti più temibili di GoW Ragnarok in soli 26 secondi, combattendo al massimo massimo livello di difficoltà e senza subire alcun danno!

La nuova sfida del redditor coinvolge quindi tutti gli emuli di Kratos desiderosi di affrontare una delle guerriere più temibili del nutrito elenco di boss di God of War Ragnarok. La Regina delle Valchirie Gnà, infatti, è una delle guerriere più difficili da fronteggiare, e questo rende ancora più eclatante il risultato raggiunto dal patito di sfide No-Hit.

Nel cimentarsi in questa eccezionale prova di abilità e riuscire nella sua impresa, il redditor riferisce di aver testato molteplici strategie e di aver deciso, dopo innumerevoli tentativi, di cimentarsi nella battaglia contro Gnà sfruttando i poteri elementali dell'ascia del Leviatano. La tattica adottata da ReaktioNz prevede quindi un affondo veloce contro Gnà, seguito da un montante e da una combo per moltiplicare il danno arrecato dall'arma di Kratos intrisa del potere ancestrale del ghiaccio.

Giocando al livello di difficoltà più elevato del capolavoro action adventure di Sony Santa Monica, ogni singolo colpo della Regina delle Valchirie è sufficiente a prosciugare l'intera barra di energia di Kratos. Il redditor, di conseguenza, consiglia a tutti coloro che intendono cimentarsi in questa sfida di adottare sin dal principio una strategia d'attacco e, soprattutto, di non rallentare il tempo di attivazione di determinate abilità, in modo tale da poter completare lo scontro nel minor tempo possibile. Sapevate che God of War Ragnarok ha trionfato ai GOTY Awards 2022 del PS Blog?