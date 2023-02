God of War Ragnarok: le soluzioni dei puzzle arrivano troppo presto? Risponde Santa Monica

Intervistati da MinnMax, Matt Sophos e Richard Gaubert, rispettivamente Narrative Director e Story Lead di God of War Ragnarok, hanno discusso dei puzzle ambientali dell'action-adventure, criticati per fornire le soluzioni ai giocatori con troppa fretta.

Molti utenti si sono detti infastiditi per la velocità con cui i personaggi di God of War Ragnarok suggeriscono le soluzioni degli enigmi, quasi come se gli sviluppatori avessero poca fiducia nell'elasticità mentale dei giocatori.

Tuttavia, è la stessa Sony Santa Monica a dirsi sorpresa che la rapidità con cui vengono trasmessi i consigli abbia costituito una criticità dell'esperienza. Sophos ha candidamente ammesso che durante le fasi di playtest non è mai arrivato nessun feedback secondo cui i suggerimenti fossero troppo veloci, e quindi il team di sviluppo non si è mai posto un problema del genere. Peraltro - continua il Narrative Director - è facile che in una produzione così grande come quella di God of War Ragnarok, così ricca di aspetti e meccanismi da tenere a mente, possa sfuggire qualche piccolo dettaglio. Questo è vero specialmente se consideriamo che gli stessi autori - ed è questo il caso di Gaubert - non sempre riescono a provare il titolo nella sua interezza prima che venga pubblicato, e una sfumatura come questa può finire per essere trascurata.

Se avete voglia di provare God of War Ragnarok potete sfruttare la demo gratis di 3 ore disponibile con PlayStation Plus Premium.