God of War Ragnarok e Sonic Frontiers hanno ottenuto quasi lo stesso voto su Famitsu

Il numero 1771 di Famitsu contiene le recensioni di giochi molto attesi come God of War Ragnarok e Sonic Frontiers, se in Occidente questi due titoli hanno ricevuto valutazioni molto diverse, in Giappone entrambi sono stati apprezzati allo stesso modo, con un solo voto di distacco nelle recensioni di Famitsu.

Sonic Frontiers si porta a casa un ottimo 35/40 frutto di tre nove e un otto (9/9/9/8) mentre God of War Ragnarok fa leggermente meglio guadagnandosi quattro nove (9/9/9/9) per un voto totale di 36/40. Si tratta in entrambi i casi di voti molto alti e vicinissimi al celebre Perfect Score.

Recensioni Famitsu 1771

Cardfight!! Vanguard Dear Days (Switch) – 7/8/8/7 [30/40]

God of War Ragnarok (PS5, PS4) – 9/9/9/9 [36/40]

Gotham Knights (PS5, Xbox Series X/S) – 9/8/8/8 [33/40]

Monochrome Mobius Rights and Wrongs Forgotten (PS5, PS4) – 8/8/8/8 [32/40]

Sonic Frontiers (PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch) – 9/9/9/8 [35/40]

SympathyKiss (Switch) – 8/8/7/8 [31/40]

WRC Generations (PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One) – 8/8/8/8 [32/40]

Altre recensioni positive sono quelle di WRC Generations, SympathyKiss e Monochrome Mobius Rights and Wrongs Forgotten, anche Gotham Knights è stato ben accolto dai redattori giapponesi con un voto di 33/40 (9/8/8/8) mentre Cardfight!! Vanguard Dear Days ha ottenuto un discreto 30/40 (7/8/8/7).