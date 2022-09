God of War Ragnarok: Sony annuncia l'arrivo di una collezione di ritratti di famiglia

Con God of War Ragnarok sempre più vicino, Sony PlayStation sta iniziando a proporre le prime mosse di marketing. Una di queste è legata all'arte e prevede la partecipazione di alcuni artisti famosi in tutto il mondo.

La serie "Ritratti di famiglia" di God of War Ragnarok è una collezione di opere d'arte che verranno pubblicate nel corso delle prossime settimane e che avranno temi diversi. Si inizia il 13 settembre 2022 con Drew Merritt, artista contemporaneo di Los Angeles il cui dipinto si concentrerà sulla famiglia composta dai due protagonisti, ovvero Kratos e Atreus. Il 20 settembre 2022 sarà la volta della spagnola Emma Rios, che invece dedicherà un'opera alla buffa coppia di fratelli e fabbri, Brok e SIndri. Il 27 settembre 2022 scopriremo invece il ritratto di Romina Tempest, che raffigurerà la famiglia ritrovata da Kratos e Atreus durante il loro viaggio nei Nove regni. Si passa poi alla parte dei villain con Jae Lee, che il 4 ottobre 2022 mostrerà un dipinto con protagonisti Freya e suo figlio, Baldur, morto nel primo capitolo. Il ritratto più atteso sarà quello di Sui Ishida, poiché l'11 ottobre 2022 permetterà di vedere tutta la famiglia di Odino, il padre degli Dei.

In attesa di scoprire la prima opera dell'iniziativa, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sulle 60 opzioni per l'accessibilità di God of War Ragnarok.