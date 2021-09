God of War Ragnarok: Sony ha finalmente registrato il trademark del gioco

Pur essendo stato rivelato con un breve teaser lo scorso anno, God of War Ragnarok non ha avuto un nome ufficiale fino all'ultimo PlayStation Showcase presentato da Sony. Il secondo capitolo della saga norrena di Kratos ha ora finalmente un titolo ufficiale, ma il suo trademark è stato registrato con un sorprendente ritardo.

Come sottolineato da Game Rant, Sony ha con tutta calma depositato il marchio di God of War Ragnarok soltanto a metà settembre. Questo vuol dire che la compagnia nipponica ha rischiato fino all'ultimo di incappare in qualche problematica di tipo legale, con il nome che avrebbe potuto essere adottato, interamente o parzialmente, da altri autori per i loro progetti. Nulla di ciò è accaduto, e Santa Monica ha potuto tranquillamente intitolare la prossima epopea di Kratos e Atreus (sebbene la richiesta della compagnia nipponica sia attualmente ancora in fase di elaborazione).

È possibile che il team di sviluppo abbia deciso solo di recente il nome di God of War Ragnarok, ma non è nemmeno da escludere che si sia trattata di una mossa da parte di Sony volta ad eludere la curiosità dei giocatori e non disseminare neanche un indizio che avrebbe svelato anticipatamente il nome del gioco.

Ricordiamo che God of War Ragnarok sarà pubblicato nel corso del 2022 esclusivamente su PlayStation 5 e PlayStation 4. In questo seguito potremo servirci di una varietà di scudi, ognuno dei quali fornirà abilità speciali a Kratos. Sulle nostre pagine trovate un approfondimento su Angrboda, Tyr e Thor, personaggi che esordiranno nel seguito diretto da Eric Williams.