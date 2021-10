God of War Ragnarok: Sony riconferma l'aggiornamento a pagamento da PS4 a PS5

Il sito italiano di PlayStation si è aggiornato con una pagina dedicata a God of War Ragnarok dove trovano spazio varie informazioni già note sul gioco e viene ribadita la possibilità di effettuare l'upgrade a pagamento dalla versione PS4 a quella per PS5.

Nella sezione FAQ alla domanda sull'esistenza di un programma di upgrade viene data risposta positiva, aggiungendo queste parole: "Sì, God of War Ragnarök prevederà un'opzione di upgrade digitale da disco o dal gioco digitale per PS4 alla versione digitale per PS5 a un costo aggiuntivo."

Viene quindi sostanzialmente confermato quanto dichiarato da Jim Ryan nei mesi scorsi, Horizon Forbidden West sarà l'ultimo gioco cross-gen PlayStation Studios a garantire l'upgrade gratis da PS4 a PS5, God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 e altri futuri giochi Sony in arrivo su entrambe le console avranno invece un programma di upgrade next-gen a pagamento.

Inizialmente anche l'aggiornamento next-gen di Horizon Forbidden West era a pagamento ma Sony ha cambiato idea dopo aver ascoltato le richieste della community, la quale ha ricordato come l'aggiornamento gratuito per il gioco di Guerrilla era già stato annunciato prima del lancio di PlayStation 5. Non sembrano invece esserci possibili cambi di idea all'orizzonte per quanto riguarda God of War Ragnarok, in uscita su PlayStation 4 e PlayStation 5 nel corso del 2022.