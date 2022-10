God of War Ragnarok è uno spettacolo nelle nuove immagini di Sony Santa Monica

In funzione della nostra prova di God of War Ragnarok prima della recensione, e delle anteprime internazionali sul kolossal di Sony Santa Monica, la sussidiaria dei PlayStation Studios ha pubblicato delle splendide immagini inedite con protagonisti Kratos, Atreus e i tanti scenari dell'avventura norrena.

L'ultima galleria multimediale propostaci dalla software house californiana ci reimmerge nelle atmosfere dell'attesissimo action adventure in esclusiva PS4 e PlayStation 5, con scorci inediti delle ambientazioni e un assaggio della rabbia scatenata dal Fantasma di Sparta e da suo figlio contro le bizzose divinità del pantheon nordico.

Dopo aver dato un'occhiata alle nuove immagini (trovate la galleria in calce alla notizia) potete proseguire idealmente il viaggio nelle terre norrene dell'avventura firmata dagli studi Santa Monica con il nostro racconto in video di God of War Ragnarok.

La commercializzazione della nuova odissea norrena del Dio della Guerra è prevista per il mai troppo vicino 9 novembre, tanto su PS4 quanto su PlayStation 5. Qui trovate un nostro approfondimento sulle modalità grafiche di God of War Ragnarok su PS5, con tutte le indicazioni sui preset da selezionare per fruire al meglio l'opera di Sony in base ai propri gusti.