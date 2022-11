God of War Ragnarok: lo spot giapponese è la cosa più epica che vedrete oggi

Novembre è arrivato, il che significa che il debutto di God of war Ragnarok è davvero alle porte: il ritorno di Kratos e Atreus è preannunciato da uno spot giapponese che non possiamo fare altro che definire folle.

Quello che vi abbiamo riportato in apertura è il nuovo spot promozionale di God of War Ragnarok pubblicato sul canale YouTube di PlayStation Japan. La visione del filmato è accompagnato da un simpatico e ipnotico motivetto musicale che difficilmente ci saremmo aspettati affiancato alle immagini di scazzottate e violenza pura tratte dall'action game di Sony Santa Monica. Questo per non parlare della coreografia, resa volutamente fuori contesto per creare un effetto decisamente esilarante.

In questi ultimi giorni, Sony sta puntando su un marketing ironico e decisamente sopra le righe per promuovere l'imminente uscita del gioco, come dimostra anche il nuovo spot di God of War Ragnarok con Ben Stiller nei panni di Kratos accompagnato da altre icone dello spettacolo e dello sport come John Travolta e LeBron James.

Lasciandovi alla visione dell'esilarante spot, vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà ufficialmente disponibile in esclusiva su console PlayStation 5 e PlayStation 4 a partire dal 9 novembre. Per preparavi al meglio al nuovo viaggio di Kratos e Atreus, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di God of War Ragnarok.