God of War Ragnarok: Ben Stiller è Kratos nello spot con John Travolta e LeBron James

Tra i principali temi affrontati dal nuovo corso della serie di God of War c'è sicuramente il rapporto padre-figlio, introdotto grazie alla presenza di Atreus, figlio di Kratos di cui abbiamo fatto la conoscenza nel soft reboot del 2018 (giunto a 23 milioni di copie vendute).

L'argomento è stato affrontato da tre icone del cinema e dello sport in un nuovo spot promozionale di God of War Ragnarok, il cui debutto si avvicina ogni giorno di più. Nel filmato che vi abbiamo riportato in apertura abbiamo Ben Stiller nei panni di Kratos che discute amabilmente con i suoi amici John Travolta e LeBron James, tutti affiancati dai rispettivi figli.

"Indossare la barba e il trucco di Kratos è stato molto stimolante. I colori di guerra sono veramente utili per far capire alla gente che uno fa sul serio. La barba mi ha fatto sentire più saggio… Anche se [mio figlio] Quin non era per niente d’accordo", le parole di Ben Stiller riportate sul PlayStation Blog.



"C'è qualcosa nell’avere tra le mani l’ascia Leviatano che ti trasporta in un altro mondo. Tutti noi giochiamo i giochi sullo schermo, ma poter dare vita a quei momenti e connettersi ad essi in un modo diverso è una cosa fantastica", ha dichiarato LeBron James.



"In modo simile a Kratos e Atreus, l’equilibrio tra “tenerlo stretto e lasciarlo andare” è una dinamica familiare per molti genitori. Non c’è sensazione migliore di vedere il proprio figlio crescere e maturare diventando la versione migliore di se stesso", sono state infine le dichiarazioni di John Travolta.

In attesa del lancio fissato al 9 novembre su PS5 e PS4, è stato svelato il peso del preload di God of War Ragnarok.