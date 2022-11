God of War Ragnarok: stabilità migliorata e non solo con l'ultima patch

Nel corso di una breve comunicazione sul proprio sito ufficiale, il team di Santa Monica Studio ha annunciato l'arrivo di una nuova patch correttiva per God of War Ragnarok. Nelle ultime ore, infatti, è giunta su tutte le piattaforme la versione 2.03 del tanto acclamato lavoro pubblicato da Sony negli scorsi giorni.

La patch 2.03 di God of War Ragnarok è un aggiornamento piuttosto di routine, seppure le migliorie apportate con questa non siano di poco conto: nei giorni che hanno seguito il lancio della produzione, infatti, sono emerse tante segnalazioni in rete di un bug nel corso della missione "Il santuario perduto", la quale impediva al giocatore di portarla al termine rimanendo bloccati all'interno delle grotte. Dunque, l'arrivo di questo aggiornamento è stato necessario per vari giocatori, seppure vi siano altri bug nella missione di Vanaheim e non solo. Qui di seguito vi riportiamo l'elenco completo delle migliorie apportate:

Correzione di un errore per cui i giocatori rimanevano intrappolati nelle caverne durante la missione "Il santuario perduto"

Corretto un crash improvviso del gioco causato quando si utilizzava il menu dell'equipaggiamento

Sistemato un raro arrestamento anomalo del titolo quando veniva sfogliato l'elenco delle missioni nel diario

Fixato un errore anomalo causato dalla navigazione nella mappa di gioco

Corretto un crash che poteva apparire casualmente durante le fasi di gioco

Non vi sono ulteriori dettagli nelle patch notes rilasciate dal team di Santa Monica Studios, che continua a lavorare dietro le quinte sul miglioramento di God of War Ragnarok. Il viaggio di Kratos e Atreus è ricominciato, presentando all'utenza videogiocatrice un'esperienza senza precedenti e molto più matura. Non a caso parliamo di un candidato al miglior gioco dell'anno 2022 e favorito alla vittoria del GOTY di quest'anno. Come raccontatovi nella nostra recensione di God of War Ragnarok, la saga norrena dell'impavido spartano giunge al suo culmine, raccontandoci l'epopea del Dio greco e del giovane figlio come mai fatto nel corso della precedente iterazione, superando le più floride aspettative di quello che, sulla base della prima impressione, è stato parzialmente definito dall'utenza come un semplice "more of the same".