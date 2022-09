God of War Ragnarok: storia e gameplay in un trailer spettacolare allo State of Play

A chiudere in grande stile il nuovo appuntamento con State of Play di Sony ci ha pensato God of War Ragnarok, senza dubbio l'esclusiva maggiormente attesa dai possessori di PlayStation 5 e PlayStation 4 per la fine del 2022.

In tanti ci speravano ed alla fine è arrivato: in cima alla notizia potete gustarvi il nuovo spettacolare trailer dedicato a God of War Ragnarok. Quella di Kratos e Atreus sarà un'odissea che ci porterà ad affrontare nuovi temibili personaggi appartenenti alla mitologia norrena. In particolare sarà Freya, la madre di, a dare costantemente la caccia al Fantasma di Sparta e a suo figlio. Il nuovo trailer è incentrato sull'intreccio narrativo che vivremo nel corso dell'avventura, ma non mancano le coreografiche sequenze di gameplay e combattimento.

"Parti per un viaggio epico e avvincente mentre Kratos e Atreus lottano per resistere e dimenticare. Assisti alla dinamica mutevole della loro relazione mentre si preparano alla guerra; Atreus ha fame di conoscenza per cogliere la profezia di "Loki", mentre Kratos lotta per liberarsi dal passato ed essere il padre di cui suo figlio ha bisogno. Per tutto il tempo, gli occhi di Asgard osservano ogni loro mossa...".

In attesa del debutto fissato al 9 novembre, vi rimandiamo al nostro Speciale su God of War Ragnarok.