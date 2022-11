God of War Ragnarok stravolge le regole: si può salvare la partita durante le boss fight

Santa Monica Studio ha confermato che God of War Ragnarok ha oltre 90 opzioni per migliorare l'accessibilità, molte delle quali volte ad influire anche sul gameplay vero e proprio. Ed una di queste feature appare a suo modo piuttosto inconsueta.

I giocatori avranno infatti la possibilità di salvare la partita nel bel mezzo di una boss fight, in qualunque momento. Nello specifico, è possibile creare un checkpoint durante la battaglia, così da ripartire da quel punto in caso il proseguo dello scontro non vada a favore del giocatore: in questo modo si potrà ripartire dal punto di salvataggio creato in precedenza senza dover dunque necessariamente ricominciare dall'inizio la battaglia.

Nei videogiochi è solitamente prassi non permettere il salvataggio dei dati nel bel mezzo di un combattimento, che si tratti di nemici normali o appunto di un boss. Negli anni ovviamente non sono mancati giochi che offrivano boss divisi in più fasi da cui ripartire in caso di sconfitta, concepiti così in modo appunto da non costringere l'utente a rifare un lungo scontro dall'inizio. L'opzione presente nel nuovo God of War lascia tuttavia al giocatore la libertà di scegliere quando attivare il salvataggio, avendo così il pieno controllo della battaglia.

Ricordiamo in ogni caso che si tratta, appunto, di un'opzione e dunque nessuno è costretto ad utilizzarla se non interessato, in ogni caso Santa Monica Studio ha voluto pensare davvero a qualunque tipo di giocatore con le sue feature di accessibilità, venendo incontro alle esigenze del più vasto pubblico possibile. Nel frattempo sta facendo discutere il caso relativo a Bae Sang Hyun minacciato di morte per aver dato 6 a God of War Ragnarok, nella sua recensione pubblicata su IGN Korea.