God of War Ragnarok: che succede? L'annuncio della data di uscita è stato rinviato, forse

Non poteva essere altrimenti: Cory Barlog ha chiesto di avere pazienza per l'arrivo di novità su God of War Ragnarok, le parole del Game Director di Santa Monica Studios hanno ovviamente avuto una grande eco oltreoceano, dove giornalisti e insider hanno subito provato a chiarire la situazione.

In particolare a parlare sono Jason Schreier (non proprio l'ultimo arrivato) e The Snitch, insider che nelle ultime settimane si è guadagnato una notevole credibilità svelando in anticipo l'annuncio di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion e di altri giochi di prima fascia.

Schreier conferma che l'annuncio della data di uscita di God of War Ragnarok era previsto per oggi, giovedì 30 giugno, stando a persone molto informate sui fatti. Tuttavia bisogna usare il passato perché a quanto pare le parole di Cory Barlog farebbero pensare ad una attesa più lunga, tuttavia assicura il giornalista di Bloomberg, God of War Ragnarok non è stato rinviato e uscirà a novembre.

The Snitch è stato tra i primi a fare hype per la data del 30 giugno ma ora l'insider fa marcia indietro, a quanto pare qualcosa è cambiato e oggi non ci sarà nessun annuncio. A quanto pare Sony non aveva in programma uno State of Play dedicato e nemmeno la pubblicazione di un video gameplay bensì un semplice annuncio della data di uscita e delle varie edizioni disponibili con un post su PlayStation Blog. Parlando con Kotaku The Snitch si è detto preoccupato per lo stato del gioco e per il rinvio dell'annuncio, con God of War Ragnarok che "potrebbe non essere ancora abbastanza splendente per una presentazione."

L'unico a non pronunciarsi, per il momento, è Tom Henderson, ma chissà che l'insider non possa fornire indizi nelle prossime ore.