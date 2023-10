God of War Ragnarok: i suggerimenti di Atreus al centro di una citazione in High on Knife

Nel corso delle ultime ore sta facendo il giro dei social un video gameplay di High on Knife, il folle contenuto aggiuntivo di High on Life. Nel filmato in questione, viene chiaramente preso in giro God of War Ragnarok.

L'alieno che comunica con il protagonista, all'inizio di una boss fight con un'enorme creatura, dice di voler dare al ragazzo un 'consiglio nello stile di God of War', per poi spiegargli come sconfiggere il pericoloso nemico. Si tratta di una citazione alla tanto criticata presenza dei suggerimenti di Atreus nell'esclusiva PlayStation: nel gioco, infatti, il figlio del Fantasma di Sparta è solito dare la soluzione ai puzzle dopo pochi secondi, prima ancora che il giocatore possa comprendere come portare a termine l'enigma. Insomma, tra i numerosi giochi che vengono citati nel titolo Squanch Games c'è ora anche quello con protagonista Kratos.

Prima di lasciarvi al divertente filmato che permette di vedere il momento in cui si parla del titolo firmato Sony Santa Monica, vi ricordiamo che i videogiocatori di tutto il mondo sono convinti che, dopo Horizon Forbidden West Complete Edition che arriverà ad inizio 2024, sarà God of War Ragnarok la prossima esclusiva PlayStation ad arrivare su PC.