Niente God of War Ragnarok al Summer Game Fest: i fan sono delusi

Ieri sera si è tenuto l'atteso Summer Game Fest, evento estivo organizzato da Geoff Keighley durante il quale molti ritenevano plausibile che potesse mostrarsi anche God of War Ragnarok. Purtroppo, però, non è stato così e i fan non l'hanno presa benissimo.

Basta dare una rapida occhiata al Reddit ufficiale della serie Sony Santa Monica Studio oppure ai post sui social degli appassionati per comprendere quanto sia stata forte la delusione. Tra chi si dice deluso per la mancanza di un nuovo video gameplay (o della data d'uscita) e chi incolpa tutti i presunti leaker che negli ultimi giorni hanno insistentemente parlato della presenza del gioco all'evento, sono davvero in tanti i videogiocatori di tutto il mondo che sono dispiaciuti per non aver potuto rivedere il gioco con protagonisti Kratos e Atreus in azione. C'è anche chi prova a scherzarci su con meme e immagini divertenti con al centro il dio della guerra che fa buffe espressioni, le quali stanno facendo il giro dei social network.

In ogni caso Sony è stata presente all'evento, sebbene a rappresentarla sia stata Naughty Dog con l'annuncio del gioco multiplayer dedicato a The Last of Us e il reveal del remake del primo TLOU, in arrivo il prossimo settembre su PS5 e solo successivamente su PC.