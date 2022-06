God of War Ragnarok sarà al Summer Game Fest? Serrano' cita un gameplay con data d'uscita

Con le attenzioni della community PlayStation rivolte prevalentemente sul PS State of Play del 2 giugno, Roberto Serrano' invita l'utenza PS4 e PS5 a segnarsi un altro appuntamento in agenda: stando all'insider, SIE Santa Monica presenzierà al Summer Game Fest del 9 giugno con un video gameplay di God of War Ragnarok.

A detta di Serrano', infatti, tutti gli occhi dei fan di God of War "dovrebbero essere puntati sul Summer Game Fest, considerando che il 9 giugno ci sarà un nuovo video gameplay di God of War Ragnarok e forse qualcos'altro... come l'annuncio della data d'uscita".

Le anticipazioni dell'insider fanno il paio con i leak del PS Plus di giugno su God of War (poi rivelatisi corretti), per tacere delle teorie della community legate al lancio a fine settembre del merchandising ufficiale di GoW Ragnarok.

Nella speranza di poter sciogliere al più presto ogni dubbio sulla finestra di commercializzazione di God of War Ragnarok su PS4 e PlayStation 5, vi invitiamo a dare un'occhiata allo spot sui giochi della Summer Game Fest confezionato dagli organizzatori della 'fiera videoludica" curata, tra gli altri, dal giornalista Geoff Keighley che presenterà lo show principale previsto per le ore 23:59 italiane di giovedì 9 giugno.