God of War Ragnarok: Sunny Suljic s'è ispirato al Loki dell'MCU per la sua interpretazione

Dopo gli avvenimenti del finale di God of War, Sunny Suljic ha comprensibilmente cominciato a guardare il suo personaggio con occhi diversi. La scottante rivelazione ha cambiato per sempre Atreus, di conseguenza l'interpretazione del personaggio ha necessitato di un approccio differente.

Il giovane attore s'è preparato alla sfida attoriale osservando un suo, famoso collega: Tom Hiddleston, noto ai più come il Loki del Marvel Cinematic Universe. Nel corso nell'ultimo episodio di Character Study realizzato da Teen Vogue, Suljic ha ammesso che la sua interpretazione di Atreus in God of War Ragnarok è stata parzialmente ispirata da ciò che ha visto nell'MCU: "Quando ho scoperto di essere Loki, ha aiutato un po' la mia performance. Questo perché Loki è un personaggio conosciuto della mitologia norrena, ed essenzialmente è un ingannatore. Per questo, ho cominciato a guardare Loki su Disney+ e mi sono innamorato dello show. È una serie davvero bella che mi ha dato un riferimento per il personaggio ed è stato fantastico vedere qualcun altro nei suoi panni. Quando ho osservato Tom Hiddleston, ho fatto mio un pizzico della sua performane. Ho amato la sua interpretazione, è stato davvero bravo. Tuttavia, volevo assicurarmi di non copiare completamente il suo personaggio".

Nel preparare la sua versione di Loki, Suljic ha anche studiato a fondo la mitologia norrena e la sceneggiatura di God of War Ragnarok, un gioco nel quale ha avuto ancor più spazio rispetto al primo capitolo: "Quella di Ragnarok è stata una storia completamente differente. Ho avuto più dialoghi, più scene d'azione, più di tutto. È bello poter giocare interpretando se stessi".

