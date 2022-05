God of War Ragnarok è super accessibile: Santa Monica illustra le nuove opzioni

Nel mentre si continua a parlare di un possibile evento Sony nella prima settimana di giugno, ecco che Santa Monica torna finalmente a parlarci di God of War Ragnarok, e lo fa illustrandoci le oltre 60 opzioni progettate per rendere incredibilmente accessibile il nuovo action-adventure dello studio.

Lo studio di Cory Barlog ha confermato di aver riprogettato l'interfaccia utente per consentire flessibilità e leggibilità maggiori. Inoltre, è stato rimappato da zero il controller, ed è stata aggiunta più personalizzazione ai sistemi di combattimento e interazione. Tutte le funzioni di accessibilità di God of War 2018 vengono conservate e ampliate per includere oltre 60 modi di regolare l’azione di gioco in base allo stile e alle esigenze di ogni giocatore.

Inannzitutto, tutte le novità introdotte in God of War 2018 su PC sono state mantenute nel sequel per PS5 e PS4, comprese quelle relative a Scatto/Scatto automatico, Punto continuo (sempre su reticolo), Stile di puntamento, e Stile di difesa. Per quanto riguarda le novità assolute, Santa Monica afferma: "Abbiamo investito molto nel miglioramento del nostro sistema di sottotitoli e didascalie, per consentire una personalizzazione e un’acquisizione di informazioni maggiori". Saranno presenti quindi le opzioni dedicate a Dimensioni dei sottotitoli e delle didascalie, Colori dei sottotitoli e delle didascalie, Nomi dei parlanti, Sfocatura dello sfondo di sottotitoli e didascalie, Sfondo dei sottotitoli, Indicatore di direzione e altro ancora.

La rimappatura del controller offre un’ampia gamma di layout preimpostati e la possibilità di riassegnare manualmente i tasti, e sarà presente anche la modalitò ad Alto Contrasto che consente di applicare un colore agli elementi del gioco come bersagli, nemici e altri personaggi, oltre a una varietà di tipi di oggetti. In questa modalità è possibile rendere più visibili anche le aree di spostamento, gli elementi del bottino e gli effetti speciali grazie alle opzioni relative alla Navigazione assistita, all'Assistenza agli spostamenti e agli Indizi audio.



Altre funzioni che Santa Monica ha promesso di trattare in un secondo momento sono: i supporti per combattimento/mira, rompicapi/minigiochi, regolazioni HUD, regolazione della telecamera, raccolta automatica e molto altro. Trovate ulteriori approfondimenti sul PlayStation Blog.

Per celebrare il Global Accessibility Awareness Day, è stato infine pubblicata una versione con descrizione audio del trailer di presentazione di God of War Ragnarök.