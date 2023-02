God of War Ragnarok sarà al Super Bowl: DLC, New Game Plus o novità sulla serie TV Amazon?

PlayStation ha confermato che God of War Ragnarok sarà al Super Bowl 2023, un teaser pubblicato su Facebook e Instagram rivela che "il meteo prevede tempesta il 12 febbraio", guarda caso proprio la data del grande evento sportivo. Ma cosa possiamo aspettarci esattamente?

Chiaramente, il teaser legato alla presenza di God of War Ragnarok all'evento televisivo più visto dell'anno negli Stati Uniti (e non solo) ha scatenato la curiosità dei giocatori, che non vedono l'ora di saperne di più. PlayStation e Santa Monica Studio non si sbilanciano e dunque ci ha pensato la community a fare delle ipotesi sulla natura del possibile (o dei possibili) annunci.

Se sembra troppo presto per l'annuncio di un DLC single player, questa potrebbe essere invece l'occasione giusta per presentare l'aggiornamento di God of War Ragnarok con il New Game Plus, previsto per la primavera. D'accordo... però potrebbe essere un annuncio sin troppo "piccolo" per un evento di portata globale con miliardi di spettatori. Ed è qui che entra in gioco una terza ipotesi, ovvero o un teaser o il primo trailer della serie TV Amazon di God of War, anche se apparentemente il progetto sembra essere ancora nelle fasi iniziali della produzione.

Non è escluso che Sony possa usare lo spazio promozionale per uno spot celebrativo, senza alcun nuovo annuncio. Una cosa è certa: il 12 febbraio (il 13, per noi italiani) ne sapremo di più.