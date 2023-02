God of War Ragnarok sarà al Super Bowl: evento speciale preannunciato da Sony

Sembra che Sony e God of War Ragnarok si ritaglieranno uno spazio di primo piano in occasione del Super Bowl LVII, la nuova edizione dello storico evento NFL che si svolgerà il prossimo 12 febbraio allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona.

A suggerirlo è una nuova campagna pubblicata iniziata dal colosso nipponico attraverso i propri canali social, che preannunciano l'arrivo del Fimbulwinter in occasione della grande partita di questa domenica. Su Instagram PlayStation Canada mostra una brevissima clip con il martello di Thor si ritrova in mezzo alla neve, nel pieno di una bufera, all'interno di quello che sembra essere a tutti gli effetti un campo da football. Attraverso un comunicato stampa, inoltre, Sony invita i fan a restare sintonizzati sui canali social PlayStation per ulteriori iniziative volte a celebrare le esclusive PS5.

A parte questo intrigante teaser, non è chiaro come PlayStation e God of War Ragnarok saranno coinvolti nella cinquantasettesima edizione del Super Bowl, ma è in ogni caso lecito attendersi uno spettacolare e coreografico spot pubblicitario incentrato sull'ultima fatica di Santa Monica Studios. E sebbene sembri piuttosto improbabile, chissà se verranno rivelate novità in merito al futuro prossimo dei giochi PS5.

Ricordiamo che God of War Ragnarok ha già venduto 11 milioni di copie, confermandosi quindi un grandissimo successo. Nel frattempo sembra che la serie tv di God of War sia ancora nelle fasi iniziali di lavorazione, stando a quanto rivelato da Katherine Pope di Sony Pictures TV Studios.