God of War Ragnarok: svelata la data del preload ed embargo per le recensioni

God of War Ragnarok è senza dubbio l'esclusiva che i possessori di console PlayStation attendono con maggiore trepidazione per la fine del 2022. Sul PlayStation Store sono ora apparse le informazioni riguardanti il preload della nuova avventura in terra norrena di Kratos e Atreus.

Come rivelato da TwistedVoxel, la data di pre-caricamento di God of War Ragnarok corrisponde al 2 novembre, ovvero ad una settimana esatta dall'attesissimo debutto dell'action-adventure di Sony Santa Monica. I possessori di console PS4 e PS5 che hanno preordinato il gioco sul PSN possono ora accedere alla loro libreria di giochi, fare clic sull'icona di God of War Ragnarok nella sezione "La tua collezione" e selezionare il contatore della data di lancio per visualizzare l'esatto giorno in cui è previsto l'inizio del preload.

Stando a quanto viene riportato, inoltre, il 2 novembre sarà la data in cui scadrà l'embargo per le recensioni, e giorno nel quale scopriremo i pareri della stampa internazionale riguardo ad uno dei giochi più importanti del 2022 per Sony. Le aspettative sono naturalmente molto alte, soprattutto alla luce dell'ultimo spettacolare trailer di God of War Ragnarok mostrato in occasione dello State of Play di settembre.

In attesa del lancio fissato al 9 novembre in esclusiva su console PlayStation 5 e PlayStation 4, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di God of War Ragnarok per ulteriori approfondimenti sul nuovo mastodontico titolo firmato Sony Santa Monica.