God of War Ragnarok: tanti leak in arrivo? Lo suggerisce Shpeshal Nick di XboxEra

Stando a Nick Baker, insider conosciuto come Shpeshal_Nick nonché fondatore di XboxEra, afferma che una recente falla nella sicurezza apertasi nella divisione PlayStation di Sony potrebbe portare all'imminente pubblicazione di tante anticipazioni su God of War Ragnarok.

Nel corso dell'ultimo podcast di XboxEra, Nick Baker ha riferito di aver ricevuto delle offerte da parte di chi, a suo dire, è riuscito ad acquisire del materiale inedito su GoW Ragnarok facendosi beffe dei sistemi di sicurezza del colosso tecnologico giapponese.

Come sottolinea lo stesso Shpeshal_Nick, infatti, un giorno "forse potremmo ricevere alcune cose inedite su un tizio greco molto arrabbiato che si sta dilettando nella mitologia norrena". Dietro all'inequivocabile riferimento a Kratos e all'odissea vissuta insieme a suo figlio Atreus nella dimensione norrena di God of War e del prossimo GoW Ragnarok, quindi, ci sarebbe proprio questa (per ora del tutto ipotetica) fuga di notizie scaturita da una falla di sicurezza di Sony.

Nel commentare queste indiscrezioni, il moderatore di GamingLeaksandRumors Therabbidscot è intervenuto durante il podcast per riferire che ci sarebbe più di una persona in possesso di questi dati trafugati: "Da quello che ci è stato riferito, come nel caso dei leak di TLOU part 1 non c'è solo una persona dietro a tutto questo. Sembra anche che, dopo The Last of Us Parte 1, il prossimo gioco che trapelerà da quei file trafugati possa essere proprio GoW Ragnarok".

Se confermate, le anticipazioni sulla falla di sicurezza di Sony potrebbe portare a delle gravi fughe di notizie riguardanti God of War Ragnarok, come sequenze di gameplay non finalizzate o, nel peggiore dei casi, dei pesanti spoiler sulla trama. Nella speranza di scoprire al più presto cosa sta accadendo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere lo speciale su God of War Ragnarok e il viaggio di Kratos dopo la Grecia.