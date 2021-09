God of War Ragnarok, tanti scudi per Kratos: ognuno avrà abilità uniche

Confermando l'intenzione di lasciare piena 'libertà espressiva' ai giocatori in God of War: Ragnarok, il Director della nuova esclusiva Sony ha offerto alcuni interessanti dettagli sul combat system del titolo.

In particolare, Eric Williams ha rivelato - nel corso dei una recente intervista - che la seconda avventura norrena di Kratos metterà a disposizione del personaggio una ricca rassegna di scudi. Ognuno di questi, oltre a proporre ovviamente un proprio stile estetico, potrà vantare caratteristiche e abilità uniche. I differenti valori difensivi degli strumenti consentiranno ai giocatori di creare build personalizzate per il proprio Kratos.

"Non voglio offrire troppi dettagli in merito, - ha dichiarato Eric Williams sull'argomento - ma sì, ci saranno diversi scudi, e avranno differenti abilità e opzioni difensive. La ragione per cui abbiamo deciso di procedere in questo modo è che desideriamo davvero molto lasciare liberi i giocatori di costruire il proprio Kratos, in termini di equipaggiamento, armature e altre cose di questo genere".



Un cambiamento sicuramente interessante rispetto al combat system proposto nel God of War del 2018. Quest'ultimo metteva infatti a disposizione un unico scudo, del quale era possibile modificare esclusivamente l'aspetto estetico. Una variazione che andrà ad accompagnare l'introduzione di nuovi personaggi in God of War: Ragnarok, per un'esperienza che mira a differenziarsi almeno in parte dalla precedente.