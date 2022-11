Da God of War Ragnarok a The Last of Us Parte I: le grandi esclusive PS5 nel nuovo spot

Sony ha confezionato un nuovo spot promozionale con cui ha voluto mettere in luce tutte le più grandi esclusive PlayStation 5 uscite sino ad oggi, le stesse che - secondo ammissione stessa di Microsoft - sarebbero migliori di quelle pubblicate su Xbox.

Partendo dal più recente God of War Ragnarok che ha fatto incetta di voti e pareri entusiastici da parte della stampa, passando per Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank Rift Apart, Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima Director's Cut, The Last of Us Parte I e Returnal: il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notiza racchiude in solo posto alcune tra le pubblicazioni più importanti per PlayStation 5.

Da ormai molti anni, le produzioni first party rappresentano per Sony una componente cruciale per la sua strategia all'interno del settore videoludico, e la casa nipponica ha specificato di non volerle inserire all'interno del catalogo del PlayStation Plus al fine di continuare ad incentivare il circolo virtuoso che ha permesso di realizzare capolavori come God of War, Uncharted, The Last of Us e via dicendo. E voi, quale di questi titoli avete apprezzato di più sulla vostra PlayStation 5?

Recentemente si è tornato a discutere di Horizon Forbidden West e della realisticità delle onde del mare realizzate dagl sviluppatori di Guerrilla Games.