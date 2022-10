God of War Ragnarok: Thor e gli Aesir nell'artwork di Sui Ishida, autore di Tokyo Ghoul

Ci avviciniamo ogni giorno di più all'atteso debutto di God of War Ragnarok, ma prima di lanciarci nel nuovo viaggio verso il pantheon norreno vestendo ancora una volta i panni del Fantasma di Sparta, Sony Santa Monica ci concede un inedito assaggio della sua ultima fatica tramite una speciale collaborazione.

Quello a cui potete dare uno sguardo in calce alla notizia è un artwork realizzato nientemeno che da Sui Ishida, il noto autore della serie di manga di Tokyo Ghoul. Si tratta di un'interpretazione artistica che strizza l'occhio agli stilemi orientali e ci permette di osservare i personaggi di God of War Ragnarok sotto da una prospettiva differente, seppur fedele all'immaginario estetico originale degli artisti di Sony Santa Monica.

"Gli Aesir governano i Nove Regni da Asgard con pugno di ferro", recita il cinguettio che vi abbiamo riportato in calce. "Odino è concentrato sul potere e sulla conoscenza. Suo figlio, Thor, è a capo di una famiglia di forti guerrieri che rimangono ferocemente fedeli l'uno all'altro. Il nostro ultimo ritratto di famiglia è stato illustrato dall'iconico mangaka Sui Ishida".

In attesa del debutto ufficiale in programma per il 9 novembre 2022 in esclusiva su console PlayStation 5 e PlayStation 4, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di God of War Ragnarok per ulteriori approfondimenti sull'atteso action-adventure di Santa Monica.