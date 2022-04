God of War Ragnarok, Thor negli studi Santa Monica: le foto dell'attore Ryan Hurst

L'attesissimo God of War Ragnarok introdurrà un nuovo, temibile personaggio già mostrato negli scorsi mesi: trattasi di Thor, il Dio del Tuono che avrà un ruolo di primo piano all'interno della prossima ed ultima avventura di Kratos tra le terre norrene.

Ad interpretarlo sarà l'attore Ryan Hurst, noto per le sue interpretazioni in popolari serie tv come The Walking Dead, Sons of Anarchy e Outsiders: i fan sono estremamente curiosi di scoprire che tipo di caratterizzazione darà all'iconica divinità norrena nel prossimo God of War, e la stessa celebrità stuzzica la curiosità dei giocatori pubblicando sulla propria pagina Instagram alcune foto che lo ritraggono all'interno degli studi di Santa Monica.

Non è chiaro se l'attore era effettivamente in sede al momento di pubblicare le immagini, o se invece si tratta di scatti risalenti a mesi fa. Non è specificata, inoltre, la ragione della sua visita a Santa Monica Studios: nella descrizione Hurst si limita semplicemente a citare la frase pronunciata da Thor nel trailer di God of War Ragnarok, dove chiede al Fantasma di Sparta se "una persona calma e ragionevole". In ogni caso il suo post ci permette di dare uno sguardo a una spettacolare statua di Kratos posta tra i corridoi dell'azienda, con Hurst che sembra sfidarla in maniera goliardica in vista del probabile grande scontro tra le due divinità all'interno del gioco.

A tal proposito, ricordiamo che God of War Ragnarok uscirà nel 2022 su PS5 e PS4, come ribadito a più riprese dagli autori. Lo scorso marzo la serie God of War ha compiuto 17 anni, con Santa Monica che ha ricordato con affetto l'esordio del franchise nel lontano 2005 su PS2.