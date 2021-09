God of War Ragnarok: Thor, Tyr e Angrboda, alla scoperta dei nuovi personaggi in un video

Il gameplay trailer di God of War Ragnarok mostrato in occasione del PlayStation Showcase mostrava non solo Kratos e Atreus in azione ma anche un ricco cast di nuovi personaggi tra cui Tyr (il dio della guerra norreno), Thor (figlio di Odino) e Angrboda.

Ma chi sono effettivamente questi personaggi? Abbiamo deciso di raccogliere tutte le informazioni in un nuovo video per approfondire la lore di Thor, Tyr e Angrboda e la mitologia del gioco di Sony Santa Monica, tracciando così un profilo completo dei nuovi personaggi che incontreremo nel corso della nuova avventura di Kratos e Atreus.

Come noto Thor, Tyr e Angrboda sono divinità di rilievo nella mitologia nordica, personaggi solo menzionati nel God of War del 2018 e ora pronti a reclamare un posto in prima fila in God of War Ragnarok. Non vogliamo rovinarvi la sorpresa e vi lasciamo alla visione del video, rimandandovi al nostro speciale sulla mitologia di God of War Ragnarok.

In questi giorni si sono susseguite molte polemiche per i look di Thor e Angrboda, polemiche che hanno spinto Santa Monica Studios a intervenire per chiarire la situazione, il team ha specificato come questa sia una interpretazione personale della mitologia e non una fedele rappresentazione della storia norrena. God of War Ragnarok è atteso per il 2022 su PlayStation 5 e PlayStation 4.