God of War Ragnarok è tradotto e doppiato in italiano?

God of War Ragnarok arriverà il 9 novembre 2022 su PS4 e PS5, segnando la fine dell'epopea norrena di Kratos. Il capitolo del 2018, così come accade per la maggior parte delle esclusive PlayStation, è completamente doppiato in italiano: sarà così anche per Ragnarok?

Sì, il nuovo God of War sarà completamente in italiano sia per quanto riguarda i testi che per il parlato. L'informazione arriva dallo stesso sito ufficiale di Santa Monica Studio che elenca, tra le lingue che avranno un completo adattamento nel gioco, anche la nostra. Per quanto si tratti di una conferma tutto sommato prevedibile, avere la certezza dallo stesso sviluppatore è sicuramente importante per molti giocatori pronti ad imbarcarsi ancora una volta all'avventura con Kratos e Atreus.

Non manca molto ormai all'uscita del nuovo capitolo dedicato al dio della guerra greco, che potrebbe concludere una stagione videoludica particolarmente importante: God of War Ragnarok è anche il gioco più atteso da Phil Spencer di Xbox, a prova dell'indubbio successo che ebbe nel 2018 il titolo diretto da Cory Barlog.

Anche voi impazienti di mettere le mani sul gioco? Per alleggerire l'attesa, ecco la cover ufficiale di The Art of God of War Ragnarok, che grazie alla pubblicazione da parte di Dark Horse promette di dare uno sguardo ravvicinato ad alcuni degli splendidi bozzetti che hanno dato vita ai Nove Regni.