God of War Ragnarok: il nuovo trailer sul DualSense conferma il bundle PS5

Dopo aver celebrato la fase Gold di God of War Ragnarok, Sony Interactive Entertainment e gli sviluppatori degli studi di Santa Monica pubblicano un nuovo video interamente dedicato alla versione PS5 e alle funzionalità più avanzate offerte dal controller DualSense.

Il nuovo trailer propostoci dalla sussidiaria californiana dei PlayStation Studios ci reimmerge nelle atmosfere norrene di GoW Ragnarok per darci modo di familiarizzare con le migliorie apportate nel gameplay dall'utilizzo, appunto, del controller di PlayStation 5, come il feedback aptico o i trigger adattivi.

Nella visione delineata dai ragazzi di Santa Monica, chi seguirà il viaggio di Kratos e Atreus su PS5 vivrà un'esperienza ancora più immersiva e 'totalizzante', merito delle funzionalità più evolute del DualSense e dell'audio 3D restituito dalle cuffie Pulse e dall'hardware della console Sony di ultima generazione.

Sempre nel video viene inoltre confermato il lancio del bundle PS5 con God of War Ragnarok a partire dal 9 novembre, giusto in tempo per la commercializzazione dell'attesissima esclusiva Sony su PS4 e PlayStation 5. Qualora ve lo foste perso, eccovi il nostro speciale su God of War Ragnarok tra Thor e Odino.