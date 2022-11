God of War Ragnarok: il nuovo trailer illustra le sconfinate opzioni di accessibilità

Il momento del debutto di God of War Ragnarok è ormai dietro l'angolo, e prima di tornare ad imbracciare l'ascia Leviatano possiamo gustarci un nuovo trailer dell'action-adventure di Sony Santa Monica.

Dal punto di vista dell'accessibilità e della personalizzazione dell'esperienza di gioco, gli sviluppatori di God of War Ragnarok hanno preso The Last of Us come principale punto di riferimento. La software house di Sony si è voluta assicurare che tutti i tipi di giocatore potessero vivere nel migliore dei modi il nuovo viaggio di Kratos e Atreus, e per farlo hanno introdotto uno sconfinato elenco di opzioni di accessibilità.

Oltre alle impostazioni più generiche incentrate sulla visibilità e sull'audio, God of War Ragnarok include 90 opzioni per regolare i controlli, per abilitare le azioni semplificate, per usufruire dell'assistenza in-game, settare a proprio piacimento i sottotitoli e l'interfaccia grafica, ridurre il movimento della camera, personalizzare la navigazione, regolare la difficoltà di gioco e altro ancora.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile in esclusiva su console PlayStation 5 e PlayStation 4 a partire da domani mercoledì 9 novembre. Se non l'aveste già fatto, vi raccomandiamo di recuperare la nostra Recensione di God of War Ragnarok per scoprire tutto sull'ultimo capolavoro di Sony Santa Monica.