God of War Ragnarok, trailer da record: superate le 10 milioni di visualizzazioni

In attesa che Sony confermi o smentisca il leak della data d'uscita di God of War Ragnarok, trapelata in rete grazie al datamining dei server PlayStation, l'ultimo trailer dell'esclusiva targata Santa Monica ha raggiunto un nuovo record su YouTube.

Il filmato in questione, grazie al quale abbiamo potuto dare uno sguardo più approfondito al gioco e scoprire qualche dettaglio aggiuntivo sui personaggi che incontreremo durante il nuovo viaggio di Kratos e Atreus (incluso uno sneak peek all'opulento Thor), è approdato sulla piattaforma dedicata ai video di Google lo scorso 7 settembre 2021 e nel corso delle ultime ore ha superato le 10 milioni di visualizzazioni. Mentre stiamo scrivendo questa notizia le view totali del filmato sono pari a 10.582.781, una cifra notevole che lascia intuire come non manchi molto al raggiungimento degli 11 milioni. Se consideriamo anche la presenza sulla piattaforma dello stesso video in altre lingue, inoltre, la cifra delle visualizzazioni totali non può che salire, evidenziando l'attesa per il gioco da parte dei videogiocatori di tutto il mondo.

In attesa di scoprire quale sarà la data d'uscita definitiva dell'esclusiva Sony, in arrivo nel corso del prossimo anno sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare uno speciale dedicato alla mitologia di God of War Ragnarok e ai personaggi visti proprio nell'ultimo trailer.