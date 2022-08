God of War, il Ragnarok trasforma Kratos e Atreus nei Disturbed: l'omaggio con Shout 2000

Band statunitense che non ha bisogno di presentazioni, i Disturbed militano nell'universo rock metal sin dal 1997, con all'attivo sette album di spettacolari inediti.

Non avremmo però mai immaginato di vederli sostituiti dai protagonisti dell'ultima fatica di Santa Monica Studios, con nientemeno che Kratos e Atreus pronti a sottrarre loro la scena. Eppure è accaduto anche questo, grazie alla divertente creazione realizzata da due talentuosi appassionati di God of War. In circa due mesi e mezzo di lavoro, il duo ha infatti dato vita ad un simpatico video omaggio all'epopea norrena, che ha chiamato in causa proprio i Disturbed.

Come potete verificare in calce a questa news, il celebre brano "Shout 2000" è stato sottratto temporaneamente alla potestà della band, con Kratos e Atreius che hanno deciso di salire sul palcoscenico per una talentuosa reinterpretazione del pezzo. Il risultato è davvero notevole, al punto che il passaparola ha portato il video sino a Cory Barlog in persona! Con un cinguettio di approvazione, il Game Director di God of War non ha potuto che esprimere ammirazione per la creazione dei fan.



Dopo la statua di sabbia dedicata a Kratos e Atreius, arriva così dalla community un altro divertente antipasto, in attesa del debutto della portata principale, con il lancio di God of War: Ragnarok su PlayStation 4 e PlayStation 5.