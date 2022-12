God of War Ragnarok trionfa ai GOTY Awards 2022 del PS Blog: ecco tutti i vincitori

Dopo essersi fatti sfuggire il GOTY dei TGA 2022 assegnato a Elden Ring, per i protagonisti di God of War Ragnarok e i ragazzi di Sony Santa Monica è tempo di festeggiare la conquista del premio più prestigioso assegnato dal PlayStation Blog nell'edizione 2022 dei Game of the Year Awards.

Come da pronostico, l'odissea norrena di Kratos e Atreus fa da asso pigliatutto dei GOTY Awards 2022 del PlayStation Blog: God of War Ragnarok è infatti riuscito ad aggiudicarsi i premi più importanti dell'evento organizzato dai curatori del 'blog istituzionale' di Sony, lasciando le briciole alla seppur agguerrita concorrenza rappresentata da titoli come Call of Duty Modern Warfare 2, Elden Ring e Horizon Forbidden West.

Game of the Year Awards 2022: elenco dei vincitori

Miglior Nuovo Personaggio - Thor di God of War Ragnarok

Miglior Nuova Storia - God of War Ragnarok

Miglior Grafica PlayStation - God of War Ragnarok

Miglior Direzione Artistica - God of War Ragnarok

Miglior Design Sonoro - God of War Ragnarok

Miglior Colonna Sonora dell'Anno - God of War Ragnarok

Migliore Accessibilità - God of War Ragnarok

Miglior Utilizzo del DualSense - God of War Ragnarok

Migliore Esperienza Multigiocatore - Call of Duty Modern Warfare 2

Miglior Gioco in Corso - Call of Duty Warzone 2.0

Miglior Gioco Sportivo - Gran Turismo 7

Miglior Gioco Indipendente - Stray

Miglior Riedizione - Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri

Miglior Gioco per PlayStation 4 - God of War Ragnarok

Miglior Gioco per PlayStation 5 - God of War Ragnarok

Gioco più Atteso del 2023 - Hogwarts Legacy

Nell'elenco stilato dal PlayStation Blog spicca quindi l'assenza del soulslike a mondo aperto Elden Ring e, ancor più sorprendentemente in virtù della sua natura first party, dell'avventura sci-fi Horizon Forbidden West: le due gemme ruolistiche di FromSoftware e Guerrilla Games non riescono a portare a casa nemmeno una delle statuette virtuali assegnate dagli organizzatori dei GOTY Awards 2022 del PlayStation Blog.