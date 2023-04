God of War Ragnarok ed i troppi suggerimenti: anche l'attore di Atreus non li sopporta

Uno degli aspetti di God of War Ragnarok meno apprezzati dai fan sono i continui suggerimenti che Atreus e Mimir danno a Kratos per risolvere i numerosi enigmi che incontrano lungo il cammino. E sembra che anche l'interprete dello stesso Atreus detesti sentire in continuazione la voce del suo personaggio.

Intervistato da IGN.com in occasione dei BAFTA Awards 2023, Sunny Suljic ha confessato di essere tra i numerosi giocatori a non aver gradito gli incessanti indizi forniti dal suo personaggio durante la partita. Alla domanda se trovava divertente il fatto che la sua voce dia così tanti suggerimenti, Suljic ha risposto con sincerità: "In verità no, perché provo a risolvere gli enigmi e sento la mia stessa voce darmi degli indizi, a volte non sopporto più di sentire la mia voce".

"Amico, è frustrante, ma è andata così", ha concluso ironizzando l'attore, pur manifestando un pensiero condiviso da un gran numero di appassionati: i giocatori hanno considerato fastidiosi i troppi consigli per risolvere gli enigmi di God of War Ragnarok, spesso così frequenti e rapidi da togliere ogni possibilità di riflessione e concentrazione a chi semplicemente voleva trovare da sé la soluzione.

Intanto negli scorsi giorni ha spopolato sui social la God of War Ultimate Collection, peccato però si trattasse solo di un elaborato Pesce d'Aprile.