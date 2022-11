God of War Ragnarok: dove trovare tutti i 48 Artefatti

Esattamente come il suo predecessore, il nuovo capitolo di God of War è un titolo ricchissimo di segreti e oggetti da scoprire - se volete sapere di quali stiamo parlando vi rimandiamo alla nostra guida a tutti i tipi di collezionabili di God of War Ragnarok - e per completare il gioco al 100% dovrete trovarli e raccoglierli tutti.

Tra le diverse categorie di oggetti collezionabili sparsi per i nove regni che compongono il mondo di gioco, una delle principali è quella dei cosiddetti Artefatti: si tratta di ben 48 particolari manufatti che, una volta trovati e raccolti, vanno a formare una serie di set.



Solitamente, ogni set è legato ad un regno in particolare, e di conseguenza tutti i relativi oggetti si trovano all'interno dello stesso mondo, ma alcuni Artefatti sono invece completamente slegati da questa logica. Vediamo quindi dove trovare tutti gli Artefatti di God of War Ragnarok, zona per zona, ricordandovi che nessuno di essi può essere mancato, perché possono essere tutti raggiunti anche dopo la fine della trama principale.

Svartalfheim

Paludi di Aurvangar (Cose lasciate indietro - Hreidmar's Brassard)

Fermate la barca nei pressi della ruota ad acqua, poi lanciate l'ascia contro il geyser sulla destra per congelarlo. Salite e svoltate a destra, poi congelate anche l'altro geyser. A questo punto aggrappatevi al muro e salite per trovare l'Artefatto.

Paludi di Aurvangar (Poemi di Kvasir - L'alba del Nulla)

Fermatevi sull'ultima isola, congelate i geyser e salite sul montacarichi. L'Artefatto si troverà su un tavolo vicino ad una catena che dovrete tirare per proseguire con la storia.

Il Torsolo di Mela (Poemi di Kvasir - Sanguinarietà)

Accedendo a The Applecore da Sverd Sands con il montacarichi, al termine della prima area dovrete usare la vostra lancia per scalare una parete. Una volta in cima svoltate a sinistra e distruggete le macerie: dietro di esse potrete trovare l'Artefatto sul pavimento.

Il Torsolo di Mela (Cose lasciate indietro - Statua di pietra di Durinn)

Dopo aver affrontato il boss chiamato Miklimunnr, attraversate il piccolo tunnel, scalate la parete sulla destra, aprite il cancello e continuate dritti. Per trovare l'Artefatto dovrete scoccare una freccia verde sulla relativa pietra.

Il Torsolo di Mela (Cose lasciate indietro - Statua di Althjof)

Proseguite attraverso la miniera a forma di spirale, attraversate il ponte e infilatevi nel piccolo passaggio per raggiungere la zona successiva, dopodiché proseguite verso sinistra e superate il grande cancello. Svoltando nuovamente a sinistra troverete l'Artefatto.

Miniere di Jarnsmida (Poemi di Kvasir - Tool and Bang)

Dirigetevi verso sinistra dopo la tomba del Berserker, e usate le Lame del Caos per tirare verso di voi l'acquedotto: in questo modo l'acqua solleverà la gru. Salite sul blocco di pietra, dopodiché congelate l'acqua con la vostra ascia: la gru tornerà nella sua posizione originaria. In questo modo, una volta scesi dal blocco di pietra, potrete scalare la collina dietro la gru e trovare l'Artefatto, nei pressi di una specie di binario.

Miniere di Jarnsmida (Cose lasciate indietro - Cote di Lofnheid)

Dopo aver trovato il Forziere delle Norne, proseguite verso destra e poi a sinistra, dove troverete una lunga fune. Usatela per scendere e arriverete in una spiaggia: qui troverete l'Artefatto.

Nidavellir (Poemi di Kvasir - Globo Terrestre della Grande Società, La Prestazione)

Una volta arrivati in barca al villaggio, dirigetevi verso il molo sulla sinistra, e distruggete il blocco usando una freccia verde: dietro di esso si cela l'Artefatto.

Nidavellir (Cose lasciate indietro - Bomba di Fuoco di Griep)

Attraversate il tunnel che si trova dopo la bottega del fabbro, poi svoltate a sinistra ed entrate nel tunnel successivo: l'Artefatto si trova a terra.

La Forgia (Cose lasciate indietro - Granata di Bari)

Partendo dalla spiaggia di Nidavellir, utilizzate il treno per risalire la collina e raggiungere la Forgia. Prendete la prima uscita a destra, poi scalate il primo muro a sinistra e saltate giù: l'Artefatto si trova a terra, dietro una cassa di legno.

Isola di Lyngbakr (Poemi di Kvasir - Noi che Rimaniamo, Parte Seconda)

Dopo aver raggiunto l'isola dirigetevi alla Torre di Guardia ed evocate il Lyngbakr, che cambierà le fattezze dell'isola stessa. A questo punto potrete scalare fino alla cima, dove troverete l'Artefatto cercato.

Midgard

Sponde dei Nove (Tesori Rubati - Fert)

Partendo dal Lago dei Nove, salite sulla Torre di Helheim e appendetevi al gancio sul soffitto per oscillare verso destra e ottenere l'Artefatto.

I Rematori (Tesori Rubati - Ankh)

Dopo aver tirato la catena nella zona e aver sceso le scale, svoltate a destra e troverete l'Artefatto nascosto proprio sotto le scale.

I Rematori (Poemi di Kvasir - I Morti non Cavalcano)

Dopo aver tirato le catene e aver aperto le scale, tornate all'area di partenza e scalate il muro che avete già incontrato in precedenza per trovare l'Artefatto.

Avamposto Fatiscente (Tesori Rubati - Lira)

Dopo aver usato il quarto gancio per oscillare, svoltate subito a destra e volgete lo sguardo verso la direzione da cui siete venuti. Scendete lungo le rocce per trovare l'Artefatto.

Lago dei Nove (Tesori Rubati - Janbiya)

Partendo dalla zona in cui si trova l'elmo dorato, dirigetevi verso sud e distruggete il muro di ghiaccio: dietro di esso si nasconde l'Artefatto.

Lago dei Nove (Tesori Rubati - Kila)

Recatevi nella zona più a est di quest'area: qui troverete alcune rovine, raggiungibili solamente scendendo dalla slitta. Salite le scale per trovare l'Artefatto.

Lago dei Nove (Tesori Rubati - Maya)

Portatevi sotto il ponte del Tempio di Tyr, nei pressi della fortezza dei predoni, dopodiché scalate una roccia e troverete l'Artefatto in corrispondenza di un cadavere.

Alfheim

The Strond (Poemi di Kvasir - Abbandono all'Aldilà)

Proseguite attraverso quest'area fino a raggiungere un piccolo tunnel: dopo aver lasciato la cava, scendete utilizzando la scala di corda e troverete l'Artefatto sulla sinistra.

The Strond (Tributi a Freyr - Fascino del Sogno)

Continuate lungo il sentiero finché non troverete una grossa roccia: spostatela, poi dirigetevi verso destra per trovare questo Artefatto.

Tempio della Luce (Poemi di Kvasir - Visioni dopo il Riposo)

Salite fino in cima alla scalinata a spirale e uscite all'aperto. Prima di attraversare l'ingresso a forma di arco scalate la parete sulla vostra destra: l'Artefatto si trova sulla cima.

Tempio della Luce (Poemi di Kvasir - Spiriti nelle Pareti)

Dopo aver aperto un grosso cancello, troverete una ruota di legno sulla sinistra con cui interagire. Dopo averlo fatto risalite e troverete questo Artefatto dopo aver attraversato l'arco successivo.

The Barrens (Tributi a Freyr - Harp)

Dirigetevi nella zona a sud-ovest della regione, e attraversate una piccola apertura in una strana porta per trovare l'Artefatto.

The Barrens (Poemi di Kvasir - Costrutto Celeste)

Questo Artefatto si trova all'interno del teschio del drago nella zona a nord-est della regione: per trovarlo dovrete scalare la parete sul retro.

The Barrens (Tributi a Freyr - Corno)

Questo Artefatto si trova nei pressi di una torre nella zona nord-ovest della regione.

The Barrows (Tributi a Freyr - Pipa)

Dopo aver distrutto i 3 sacchi luminosi intorno alla medusa, proseguite normalmente verso l'uscita dell'area e troverete l'Artefatto.

Le Sabbie Proibite (Tributo a Freyr - Braccialetto)

Questo Artefatto si trova presso l'ingresso del Santuario Elfico, a destra del cancello.

Le Sabbie Proibite (Tributo a Freyr - Token)

Nella zona nord, nei pressi della Porta del Deserto, troverete una grossa piattaforma: partendo da qui dovrete attraversare il piccolo passaggio visibile nei paraggi, e troverete facilmente l'Artefatto.

Le Sabbie Proibite (Poemi di Kvasir - Viaggio)

Questo Artefatto si trova sulla cima di una piccola torre all'estremità nord-est della regione.

Vanaheim

Terre Selvagge del Sud (Poemi di Kvasir - Alla Ricerca di un Luogo non Segnato sulle Mappe)

Partendo dalla zona in cui si trovano i sacchi velenosi che esplodono, scalate la parete e saltate sulla piccola torre al centro dell'area. A questo punto dovrete usare l'ascia per sfondare il pavimento blu sotto di voi e scendere al piano inferiore: qui troverete l'Artefatto.

Accampamento di Freyr (Stemmi di Famiglia - Stemma di Skirnir)

Questo Artefatto si trova proprio davanti al Passaggio Mistico di questa regione.

Giardino di Noatun (Stemmi di Famiglia - Stemma di Hoenir)

Dirigetevi nell'area più a est di questa zona: troverete l'Artefatto nell'erba, proprio davanti ad una parete scalabile.

Il Passaggio di Veiled (Stemmi di Famiglia - Stemma di Kvasir)

Dopo aver raggiunto la seconda spiaggia della regione, arrampicatevi verso l'alto e attraversate la caverna fino a raggiungere un fiore che cercherà di colpirvi a distanza. Sotto questo fiore si trova un muro di legno: distruggetelo e troverete l'Artefatto dietro di esso.

Altare di Vanir (Stemmi di Famiglia - Stemma di Hylli)

Per prima cosa dovrete abbassare il ponte levatoio nella zona: piazzate alcune frecce viola sulla parete e colpitele con le Lame del Caos per bruciare i rovi, dopodiché usate l'Ascia Leviatano per distruggere i due oggetti che bloccano il ponte. Proseguite e attraversate i due archi alla fine dell'area, e troverete l'Artefatto che state cercando sul pavimento.

Delta del Fiume (Stemmi di Famiglia - Stemma di Freya)

Questo Artefatto si trova sulla destra del Portale Mistico di questa regione.

Delta del Fiume (Stemmi di Famiglia - Stemma di Odino)

Raggiungente le radici dell'albero al centro del delta del fiume, e attraccate su una spiaggia all'interno dell'albero stesso. Troverete l'Artefatto alla vostra sinistra.

La Giungla (Poemi di Kvasir - Un'organizzazione: nel Futuro)

Partendo dalla zona del Cratere, di notte, entrate nel tunnel che conduce alla Giungla, e troverete l'Artefatto lungo il vostro normale percorso, vicino ad un cadavere.

Le Doline (Poemi di Kvasir - Spettro Orientale)

Dopo aver sconfitto il drago che si trova in questa zona, bruciate i rovi rossi e infilatevi all'interno dello stretto passaggio nelle vicinanze per raggiungere l'Artefatto.

Favori speciali nell'area del Cratere di Vanaheim (valgono sia come Artefatti che come Favori)

La Giungla (Vittime di Guerra - Il Boccale)

Questo collezionabile si trova nell'area in cui è necessario girare la ruota far scorrere di nuovo l'acqua.

Le Pianure (Vittime di Guerra - Il Boccale)

Questo oggetto si trova nella stessa zona del drago chiamato Dreki.

La Giungla (Vittime di Guerra - Il Giocattolo)

Sull'isola con il Portale Mistico potrete trovare un fantasma: per ottenere l'oggetto in questione dovrete prima ripulire l'area dai nemici.

La Giungla (Vittime di Guerra - Il Giocattolo)

Usate la barca per spostarvi sull'isola con i due troll che lanciano massi: sconfiggeteli e raccogliete l'oggetto.

Le Doline (Vittime di Guerra - La Clessidra)

Nei pressi del Portale Mistico, scalate la parete e distruggete il muro giallo usando la lancia. Nell'area successiva troverete un drago, e dovrete usare di nuovo la lancia per distruggere i due pilastri su cui siede per farlo volare via. A questo punto aprite il cancello e proseguite lungo il percorso per trovare l'oggetto.

Le Doline (Vittime di Guerra - La Clessidra)

L'oggetto si trova all'interno di un tunnel nella zona finale della regione, nei pressi dell'arena in cui dovrete combattere il drago.

Le Pianure (Vittime di Guerra - La Spilla)

Questo collezionabile si trova nella zona centrale delle Pianure.

Le Pianure (Vittime di Guerra - La Spilla)

Troverete l'oggetto sulle scogliere della regione, in una zona protetta da un miniboss.

Le Pianure (Vittime di Guerra - La Pergamena)

Questo oggetto si trova in una caverna nella zona nord-ovest delle Pianure: per ottenerlo parlate con lo spirito.

Le Pianure (Vittime di Guerra - La Pergamena)

Partendo dalla posizione al punto precedente, scalate la parete: nei pressi del Portale Mistico potrete scagliare una lancia sul retro della roccia di colore giallo. Scendete nei pressi del baule rosso e scagliate altre due lance sul lato frontale della roccia gialla, dopodiché fatele esplodere tutte e tre contemporaneamente. La pietra si distruggerà e rivelerà l'oggetto collezionabile.

Muspelheim

In questo regno non troverete alcun Artefatto.

Helheim

In questo regno non troverete alcun Artefatto.

Niflheim

In questo regno non troverete alcun Artefatto.

Jotunheim

In questo regno non troverete alcun Artefatto.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida a tutte le posizioni dei Corvi di Odino in God of War Ragnarok.