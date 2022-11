God of War Ragnarok: dove trovare le Fiamme Ghiacciate e le Fiamme del Caos

Nel corso dell'avventura all'interno del nuovo capitolo della serie in esclusiva Sony, avrete la possibilità di dedicarvi all'esplorazione dei nove regni presenti in God of War Ragnarok, alla ricerca di risorse, oggetti utili e collezionabili - a proposito, ecco a voi la nostra ala guida a tutti i tipi di collezionabili di God of War Ragnarok.

In particolare, esistono due tipologie di risorse estremamente rare ma fondamentali, poiché permettono di migliorare le armi di Kratos, aumentandone le statistiche e facilitando di conseguenza i combattimenti. Siamo parlando delle Fiamme Ghiacciate e delle Fiamme del Caos, associate rispettivamente all'Ascia Leviatano e alle Lame del Caos. Andiamo quindi a vedere in che modo è possibile ottenere questi particolari oggetti.

Dove trovare le Fiamme Ghiacciate

Come accennato, questo tipo di risorsa permette di potenziare l'Ascia Leviatano in God of War Ragnarok: in particolare, ogni unità ottenuta potrà essere utilizzata per sbloccare ed acquistare un livello aggiuntivo dell'arma, dopo essersi recati in una delle molte botteghe di Sindri e Brok. Potrete ottenere una Fiamma Ghiacciata dopo aver sconfitto alcuni boss e miniboss durante l'avventura, oppure unendo 6 frammenti di Scintilla Ghiacciata, risorsa altrettanto rara che può essere trovata sui corpi di alcuni nemici d'élite sconfitti.

Dove trovare le Fiamme del Caos

Questa risorsa è molto simile alla sua controparte dal punto di vista concettuale, e può essere usata per potenziare le Lame del Caos in God of War Ragnarok - come suggerito dal nome. Esattamente come per le Fiamme Ghiacciate, infatti, potrete ottenere una Fiamma del Caos come ricompensa dopo aver sconfitto alcuni boss e miniboss del gioco, oppure racimolando 6 frammenti di Scintilla del Caos, che possono essere trovati nello stesso modo descritto per i frammenti di Scintilla Ghiacciata.