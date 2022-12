God of War Ragnarok: trucchi per scattare foto bellissime con il Photo Mode

Tramite un update, i giocatori di God of War Ragnarok possono finalmente accedere alla modalità fotografica premendo il tasto Quadrato nel menu delle opzioni. A tal proposito, ecco qualche consiglio utile per valorizzare ogni scatto e dare così libero sfogo alla vostra creatività.

Dopo aver applicato un filtro è possibile regolarne l’intensità, la vividezza e la saturazione così da ottenere una gamma di colori più ampia e variegata. Aggiungere un effetto di vignettatura ben studiato e bilanciato può donare più profondità a uno scatto altrimenti piatto. Inclinare e muovere la camera può rendere gli screenshot più dinamici ed è particolarmente consigliato durante le scene di combattimento. Se siete alle prese con immagini verticali, ricordate di ruotare la camera di 90 gradi per non escludere elementi importanti dall’inquadratura. Nella fotografia l'illuminazione è fondamentale. Subito dopo essere entrati in modalità fotografica, individuate la fonte di luce per dare al soggetto la giusta importanza. Non abbiate paura di sperimentare mentre siete alla ricerca dello scatto perfetto e condividete le vostre foto migliori taggando su Twitter @SonySantaMonica o utilizzando l'hashtag #GodofWarRagnarok.

Nel caso voleste maggiori dettagli sulle possibilità offerte da questa funzione, ecco un approfondimento dedicato alla modalità foto di God of War Ragnarok. Sulle pagine di Everyeye potete anche scoprire come i creatori di God of War Ragnarok hanno riscritto i miti norreni, reinterpretando secondo il proprio stile leggende e personaggi appartenuti al passato.