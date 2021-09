God of War Ragnarok è il titolo ufficiale: primo gameplay trailer su PS5

Come da pronostici, il PlayStation Showcase di settembre 2021 si è concluso con il botto mostrando per la prima volta in azione su PlayStation 5 God of War Ragnarok - questo il titolo ufficiale della nuova avventura di Kratos.

Interamente catturato su PS5, il trailer mette innanzitutto in evidenza il balzo tecnico compiuto dai talentuosi sviluppatori di Santa Monica Studio, offrendoci un primo piano di un dettagliatissimo modello di Kratos. Pochi secondi dopo entrano a schermo anche Atreus, visibilmente cresciuto - oltre che estremamente curioso di scoprire maggiori informazioni sulle sue origini - e un'arrabbiatissima Freya (se avete completato il gioco del 2018, sapete bene perché lo è). Il resto lo facciamo scoprire a voi lasciandovi alla visione del trailer, che potete visionare in apertura di notizia.

Al lungo filmato, purtroppo, non sono state affiancate informazioni precise circa la data di lancio del gioco, ancora atteso in un generico 2022. Lo sviluppo di God of War Ragnarok, ricordiamo, è attualmente in corso sia su PlayStation 5, sia su PS4.