God of War Ragnarok: l'upgrade da PS4 a PS5 è gratis o si paga?

Questo pomeriggio abbiamo finalmente scoperto quale sarà il giorno d'uscita di God of War Ragnarok e, cogliendo l'occasione, Sony ha anche rivelato i dettagli in merito all'upgrade da PlayStation 4 a PlayStation 5.

Sul PlayStation Blog, infatti, il colosso dell'industria videoludica ha inserito anche un piccolo disclaimer relativo al meccanismo attraverso il quale gli utenti che acquisteranno l'edizione per console di vecchia generazione dell'esclusiva, il cui prezzo sarà più basso, potranno passare alla versione graficamente aggiornata per supportare al meglio l'hardware di ultima generazione. Chiunque acquisterà God of War Ragnarok su PlayStation 4 potrà acquistare a parte l'upgrade sul PlayStation Store proprio come accade oggi con altri prodotti e, stando a quanto dichiarato sul portale, il prezzo di questo DLC sarà di 10 dollari. Probabilmente, quindi, i giocatori italiani che vorranno passare da PS4 a PS5 dovranno sborsare 9,99 euro.

Va precisato che l'upgrade è valido esclusivamente per la versione standard del gioco (su disco o in versione digitale). Tutte le restanti edizioni del gioco, ovvero quelle dalla Digital Deluxe a salire, contengono entrambe le versioni di God of War Ragnarok e non hanno quindi bisogno dell'upgrade.

A tal proposito, sulle nostre pagine trovate l'elenco dei contenuti delle edizioni limitate di God of War Ragnarok.