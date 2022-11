God of War Ragnarok uscirà anche su PC o resterà esclusiva PS4 e PS5?

Mettiamo subito in chiaro che al momento non c'è alcun annuncio ufficiale riguardo il possibile arrivo di God of War Ragnarok su PC e ad oggi il gioco di Santa Monica Studios è una esclusiva console PS4 e PS5, non disponibile ovviamente su piattaforme della concorrenza e nemmeno su Personal Computer. Ma in futuro le cose potrebbero cambiare?

Sappiamo che Jetpack Interactive ha aiutato Sony Santa Monica nello sviluppo di God of War Ragnarok, il team ha portato God of War 2018 su PC con buon successo e chissà che lo studio non sia effettivamente già al lavoro su un porting per Windows di God of War Ragnarok.

Non è un mistero che Sony voglia puntare sempre di più sul mercato PC come dimostrano le recenti uscite di Uncharted L'Eredità dei Ladri, Marvel's Spider-Man e i futuri arrivi di The Last of Us Parte 1 e Marvel's Spider-Man Miles Morales, oltre ai titoli già usciti come God of War, Horizon Zero Dawn e Days Gone.

Dunque ci sono sicuramente buone probabilità che God of War Ragnarok possa arrivare su PC nei prossimi anni, resta da capire quando, considerando che God of War è uscito su PS4 nell'aprile 2018 per poi debuttare su PC solamente a gennaio 2022. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione di God of War Ragnarok, in uscita il 9 novembre 2022 su PS4 e PS5.