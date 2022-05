God of War Ragnarok uscirà a settembre insieme al merchandise del gioco?

God of War Ragnarok è stato classificato in Corea e questo sta lasciando ben sperare i fan della serie di Sony Santa Monica, che non vedono l'ora di imbracciare nuovamente la gelida ascia del Leviatano di Kratos e tornare ad affrontare il pantheon norreno.

A suggerire in modo ancor più marcato che il gioco non è lontano dalla sua data di lancio definitiva è stato annunciato che il merchandise ufficiale di God of War Ragnarok verrà distribuito a partire dal 29 settembre. Geeky Zone, un negozio con sede nel Regno Unito che offre svariati articoli come le Pokeball, le statuine dei personaggi di Mandalorian e le felpe con cappuccio della Marvel, proporrà anche il merchandise di God of War Ragnarok costituito da una maglietta, dei cappelli, un tenero peluche di Kratos e altro ancora.

Non si tratta in alcun modo di una confrerma, tuttavia la data di lancio di questi articoli a tema lascia credere che il gioco arriverà innanzitutto entro quest'anno, ed in secondo luogo che la finestra di lancio possa corrispondere ad un periodo compreso tra fine settembre e ottobre. Naturalmente si tratta solo di una supposizione, ed anche la data indicata per il merchandise potrebbe rivelarsi un semplice placeholder. Per questo motivo vi invitiamo come sempre ad attendere i futuri annunci di Sony.

Recentemente, Sony Santa Monica ha illustrato tutte le nuove opzioni di accessibilità di God of War Ragnarok.