God of War Ragnarok e l'uscita nel giorno di Starfield: nuovi retroscena da Jason Schreier

Incuriosito dal dibattito alimentato in rete dalle teorie sull'originaria uscita di GoW Ragnarok nel giorno di Starfield, il giornalista Jason Schreier è intervenuto nella discussione intavolata dalla community per esprimere un suo parere al riguardo e, soprattutto, condividere ulteriori retroscena.

Prendendo spunto dal filmato trapelato in rete con la data di lancio di God of War Ragnarok indicata erroneamente per l'11 novembre, e prima ancora dalle anticipazioni di Tom Henderson sull'uscita di GoW Ragnarok nel giorno di Starfield, il noto giornalista di Bloomberg espone il suo punto di vista citando le informazioni raccolte dalle sue fonti anonime.

Nel discutere dell'argomento con i frequentatori del forum di ResetEra, Schreier spiega di aver "appreso dalle mie fonti che, al tempo, l'uscita di GoW Ragnarok fosse effettivamente prevista per l'11 novembre 2022 e che l'improvvisa modifica al 9 novembre è stata la causa dello slittamento dell'annuncio da parte di Sony, previsto originariamente per il 30 giugno. Ma non solo sicuro al 100% del motivo per cui hanno deciso di spostare la data d'uscita. Penso che sia accaduto per una questione logistica, piuttosto che per qualcosa che riguardi Starfield".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo ad ammirare questo nostro video sulla data d'uscita di God of War Ragnarok e reaction delle Collector's Edition.