God of War Ragnarok già uscito? Qualcuno ci sta giocando con largo anticipo

Tra i giochi più attesi di questa fase finale del 2022, God of War Ragnarok sarà disponibile su PlayStation 5 e PS4 a partire dal prossimo 9 novembre 2022, pronto a concludere la saga norrena con protagonisti Kratos ed Atreus. Qualcuno, però, sembra averà già messo le mani sopra la nuova fatica di Santa Monica Studio.

In rete è infatti comparsa una testimonianza fotografica relativa al profilo PSN dell'utente HATTAN6 che, tra i giochi giocati di recenti vede la comparsa proprio del prossimo gioco di God of War ancora distante qualche settimana dall'esordio sul mercato. Non è chiaro tuttavia come il giocatore possa essere entrato già in possesso del titolo: o ha avuto un codice review in anticipo, oppure qualche negozio avrebbe già ricevuto alcune copie fisiche del gioco rompendo di conseguenza il day one molto tempo prima.

Da notare in ogni caso che nel profilo di HATTAN6 compaiono anche COD Modern Warfare 2 (sebbene possa riferirsi alla recente Beta), A Plague Tale Requiem e Ghostbusters Spirits Unleashed, tutti giochi in arrivo in questi giorni oppure, nel caso di COD, a fine ottobre. Colpisce comunque la presenza di God of War Ragnarok, la cui uscita è più lontana rispetto alle altre produzioni recentemente giocate dall'utente PlayStation in questione.

A parte questo profilo, ad ogni modo, non sembrano esserci altre segnalazioni su un'uscita prematura della nuova avventura di Kratos. In ogni caso, con il debutto ormai prossimo, meglio fare attenzione a qualunque potenziale spoiler girovagando in rete.

E' intanto già pronta la day one patch di God of War Ragnarok per PS4, che si prospetta piuttosto pesante. Confermato inoltre il bundle PS5 con God of War Ragnarok, grazie ad un trailer incentrato sul DualSense.