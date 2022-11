E se God of War Ragnarok fosse uscito su PS2? Un modder prova ad immaginarlo!

Da diverso tempo tanti fan e modder si divertono a realizzare "demake" dei più noti videogiochi del panorama videoludico attuale, caratterizzati solitamente da realizzazione tecniche all'avanguardia e reinterpretati come se fossero usciti nella seconda metà degli anni '90, dando così vita a creazioni dal forte sapore nostalgico.

Anche God of War Ragnarok è andato incontro a questo particolare lavoro: un modder ha infatti dato vita al demake PS1 di God of War Ragnarok, con Kratos ed Atreus riprodotti nella gloria degli spigolosi poligoni dell'originale console Sony. Qualcuno però si è spinto una generazione avanti, dando vita stavolta ad un demake ispirato però alla PlayStation 2.

Speclizer ha provato ad immaginare come sarebbe stato l'ultimo God of War se fosse uscito sulla seconda piattaforma casalinga del colosso nipponico, reinterpretando in chiave retrò alcune delle cutscenes del gioco, visionabili nel filmato in cima a questa notizia (attenzione: le scene del video contengono spoiler su fasi di gioco avanzate).

Eccoci quindi davanti ad un modello poligonale di Kratos molto più grezzo, con la barba che sembra quasi disegnata sul suo volto. Un discorso simile si potrebbe fare anche per Thor, che anche in questa rappresentazione PS2 riesce comunque a mantenere intatta la sua aura minacciosa. Non mancano tuttavia alcune sbavature più o meno volute, con i modelli di Atreus e Freya che hanno risentito del downgrade perdendo addirittura parti dei loro corpi. Ritoccati anche gli scenari e relativi oggetti presenti su schermo, in modo così da farli apparire molto meno dettagliati rispetto al gioco vero e proprio e più vicini ad un prodotto dei primi anni 2000.

Il risultato rimane alla fine curioso e meritevole quantomeno di uno sguardo. Poi certo, non dimentichiamo che la PS2 ospitò i primi due giochi di God of War, considerati tra le migliori produzioni in assoluto per la piattaforma Sony soprattutto in termini tecnici. E per restare sempre in tema di particolari curiosità, qualcuno ha persino creato un libro di ricette basato su God of War Ragnarok e sul predecessore del 2018.