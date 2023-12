God of War Ragnarok Valhalla: 5 cose da sapere prima di scaricare il DLC gratis

Abbiamo già visto tre easter egg nascosti nel trailer di God of War Ragnarok Valhalla ma prima dell'arrivo del DLC vogliamo svelarvi anche cinque cose da sapere assolutamente prima di imbarcarsi nel viaggio di Valhalla, così da non farvi trovare impreparati per il ritorno di Kratos.

God of War Ragnarok Valhalla: quando esce su PS5 e PS4, è gratis o a pagamento?

God of War Ragnarok Valhalla esce il 12 dicembre, disponibile per il download a partire dalle 18:00 (ora italiana) sia su PlayStation 5 che su PS4. Valhalla è scaricabile come aggiornamento gratis e dunque tutti i possessori del gioco potranno accedere a questa nuova esperienza gratuitamente.

Bisogna aver finito God of War Ragnarok per giocare con Valhalla?

No, il team di sviluppo specifica che Valhalla è "un’esperienza separata da God of War Ragnarök, quindi non dovete preoccuparvi se non avete determinati aggiornamenti, attrezzature o progressi nella storia." Valhalla è pensato per poter essere giocato in qualsiasi momento, tuttavia se temete spoiler il consiglio è quello di finire prima God of War Ragnarok dal momento che Valhalla è di fatto un epilogo della storia principale.

Che modalità ci sono in God of War Ragnarok Valhalla?

Sony fa sapere che "Valhalla celebra il combattimento di God of War Ragnarök e lo fonde con elementi innovativi e sperimentali ispirati al genere roguelite." Ci saranno "nuove combinazioni di nemici" e varie sorprese lungo il cammino, dopo ogni sconfitta in battaglia vi risveglierete fuori dalle porte del Valhalla e sarete pronti per iniziare una nuova sfida. Più scontri supererete e più risorse otterrete per i potenziamenti.

God of War Ragnarok Valhalla: armi, equipaggiamento e abilità

In God of War Ragnarok Valhalla, Kratos avrà sempre accesso a tutte le armi e l'albero delle abilità completamente potenziato, tuttavia, fanno sapere gli sviluppatori, "dovrà impegnarsi a utilizzare uno scudo e un percorso di Furia di Sparta per ogni tentativo." Non mancano poi skin e armature esclusive da poter mischiare insieme per creare nuovi stili estetici per Kratos.

Quanto è difficile God of War Ragnarok Valhalla?

Valhalla ha cinque diversi livelli di difficoltà, ognuno dei quali aumenta le ricompense che è possibile ottenere in battaglia. Potete selezionare il livello di difficoltà che ritenete più adatto alle vostre esigenze, esplorandone altri in seguito per ottenere nuovi premi.