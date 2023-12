God of War Ragnarok Valhalla: bisogna aver finito la storia per giocare con il DLC?

God of War Ragnarok Valhalla è disponibile dal 12 dicembre alle 18:00 ora italiana, come download gratis su PS4 e PS5. Ma è necessario aver finito Ragnarok per avviare il DLC, oppure no? Ecco la risposta.

Sulle pagine del PlayStation Blog italiano viene specificato che Valhalla è "un’esperienza separata da God of War Ragnarök, quindi non dovete preoccuparvi se non avete determinati aggiornamenti, attrezzature o progressi nella storia."

Tuttavia, specificano gli sviluppatori: "se temete che possa rovinare l’esperienza di gioco o narrativa vi consigliamo di finire prima God of War Ragnarok poiché Valhalla funge da epilogo della storia del gioco principale."

Dunque tecnicamente non è necessario aver finito God of War Ragnarok per affrontare le sfide del Valhalla, tuttavia il team di sviluppo ricorda come il DLC sia pensato come un epilogo della storia del gioco e dunque chi non ha completato l'avventura principale si troverà di fronte a grosse anticipazioni e spoiler.

L'epilogo di God of War Ragnarok Valhalla viene definito personale e riflessivo, chissà dunque che non ci sia spazio per grandi sorprese legate al finale dell'avventura di Kratos. Noi da parte nostra vi consigliamo di finire God of War Ragnarok prima di avventurarvi nel Valhalla, per capire meglio l'epilogo e non farvi trovare impreparati.