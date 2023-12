God of War Ragnarok Valhalla: quanto dura e quante ore servono per finire il DLC gratis?

Con il link per il download gratis di God of War Ragnarok Valhalla finalmente disponibile su PS4 e PlayStation 5, tanti appassionati dell'odissea norrena di Kratos e Atreus si chiedono quanto dura e quante ore servono per completare le attività della nuova espansione del kolossal action adventure di Sony Santa Monica.

Presentato ufficialmente nel corso dei Game Awards 2023, Valhalla è un contenuto aggiuntivo rigorosamente gratuito che offre a tutti gli emuli del Dio della Guerra e di suo figlio l'opportunità di cimentarsi in sfide ancora più impegnative.

L'intenzione dichiarata di Sony Santa Monica è infatti quella di "celebrare il combattimento di God of War Ragnarok per fonderlo con elementi innovativi e sperimentali ispirati al genere roguelite"; spazio quindi a nuove combinazioni di nemici e a 'varie sorprese' da scoprire lungo il cammino, con ogni sconfitta in battaglia che ricondurrà i giocatori alle porte del Valhalla per spronarli a reiniziare una nuova sfida per ottenere più risorse e nuovi potenziamenti.

Per la particolarità dell'approccio roguelite adottato da Sony Santa Monica, è perciò difficile quantificare con relativa esattezza il tempo richiesto per accedere a tutti (ma proprio tutti) i contenuti promessici da Valhalla. A rendere ancor più difficoltoso l'esercizio richiesto da chi desidera scoprire la longevità effettiva di GoW Ragnarok Valhalla ci pensano inoltre i cinque livelli di difficoltà integrati dagli sviluppatori dei PlayStation Studios.

Sulla scorta delle indicazioni fornite da chi si sta cimentando nelle sfide proposte da Valhalla, sappiamo però che alcuni affermano di essere riusciti a 'completare' l'espansione in circa 4 ore e 30 minuti, mentre altri riferiscono di aver dovuto dedicare quasi 10 ore alle attività necessarie per sviscerare ogni contenuto del DLC gratuito.

Come per ogni altra esperienza interattiva incentrata su una progressione roguelite, quindi, anche per Valhalla ci sono diversi parametri da tenere in considerazione per scoprirne la longevità, con tempi di gioco effettivi che potrebbero variare in maniera sensibile in base a fattori come il livello di difficoltà selezionato, il desiderio di sbloccare tutti i Trofei di God of War Ragnarok Valhalla o la volontà di perfezionare il proprio stile di combattimento per avere la meglio sulle 'nuove combinazioni di nemici' descritte da Sony Santa Monica.