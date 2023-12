God of War Ragnarok Valhalla: l'espansione gratis arriva prestissimo

Sebbene non si tratti dell'espansione che in tanti speravano, anche God of War Ragnarok è stato tra i protagonisti dei The Game Awards 2023 con un importante annuncio.

Santa Monica Studio ha infatti approfittato dell'evento organizzato da Geoff Keighley per annunciare Valhalla, un aggiornamento gratuito di God of War Ragnarok la cui data d'uscita è davvero vicina.

Questo aggiornamento dell'esclusiva PlayStation introduce una nuova modalità di gioco con protagonista Kratos, che sembra affrontare sfide sempre più complesse all'interno di un'arena. Molto probabilmente, si tratta di una modalità con elementi roguelike che ha elementi in comune a No Return, la principale novità dell'atteso The Last of Us Parte 2 Remastered.

In attesa di saperne di più direttamente da Sony, che probabilmente pubblicherà tutti i dettagli sul DLC nelle prossime ore, vi ricordiamo che questo aggiornamento arriverà la prossima settimana: tutti i possessori di God of War Ragnarok potranno scaricare senza costi aggiuntivi questa patch a partire dal prossimo martedì 12 dicembre 2023. L'update sarà disponibile sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di God of War Ragnarok.